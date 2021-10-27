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Intel представила новое поколение процессоров для персональных компьютеров

Корпорация Intel на сегодняшней конференции представила Intel Innovation – новое поколение процессоров для персональных компьютеров. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте компании, пишет ТАСС


"Intel изобретает первые продукты из семейства микропроцессоров Intel Core 12-го поколения", – говорится в заявлении. 

Также отмечается, что шесть первых представленных процессоров для ПК перейдут на новую модель оперативной памяти DDR5 и будут способны подключаться к стандарту передачи данных PCIe 5.0.

Согласно заявлению компании, в новое поколение Intel Core войдут 60 процессоров. Уточняется, что предварительные заказы новых продуктов стартовали сегодня, а продажа для широкого рынка намечена на 4 ноября. 

Фото: pixabay.com
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