Интеграционный проект "Евразийское курортное кольцо" запущен в странах ЕАЭС

Презентация проекта "Евразийское курортное кольцо" состоялась 15 июня на Всероссийском форуме "Здравница-2021". Суть – в координации в рамках партнерской экосистемы экспертной, финансовой, цифровой и нефинансовой поддержки участников отрасли санаторно-курортного лечения и отдыха государств-членов ЕАЭС. Заниматься этим будут: с российской стороны – Национальная курортная ассоциация и оргкомитет конкурса "Регионы – устойчивое развитие"; от Казахстана – Национальная курортная ассоциация, от Кыргызстана – Ассоциация курортов Кыргызстана. От Беларуси партнером выступает Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортного лечению населения.Общее количество объектов и ассоциированных участников евразийского проекта составляет более 4,2 тысячи организаций, количество посетителей организаций санаторно-курортного лечения и отдыха до пандемии – более трех миллионов человек в год.Инициатором и координатором реализации проекта выступает "Центр развития ЕАЭС" – площадка бизнес-диалога, инициации и развития совместных евразийских интеграционных проектов, коопераций, трансфера технологий и выстраивания иного сотрудничества между предпринимателями государств-членов ЕАЭС.Руководитель Центра развития ЕАЭС Александр Мундт, комментируя запуск проекта, выразил уверенность, что это новый этап в развитии туристической отрасли в государствах-членах ЕАЭС., – отметил он.К слову, в России еще в апреле 2021 года был запущен национальный отраслевой проектный офис, целью которого является совместная работа над инвестиционными проектами и бизнес-инициативами в области санкура., – отметила председатель организационного комитета конкурса "Регионы – устойчивое развитие" Анна Беличенко. А президент Национальной курортной ассоциации Александр Разумов добавил, что сотрудничество по проекту предполагает также помощь в привлечении финансирования для повышения сервиса, обновления инфраструктуры и номерного фонда, технологической модернизации санаториев и пансионатов на территории стран ЕАЭС в рамках "единого окна".Представители от Казахстана и Кыргызстана, в свою очередь, подчеркнули важность проекта для развития уникальных свойств курортов стран-участниц, восстановления туризма в целом., – заключил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.