Чтобы сбрасывать вес во время ходьбы, нужно соблюдать несколько простых правил. Основными в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" поделилась инструктор ЛФК Виктория Чистова.
Специалист отметила, что для похудения важно ходить со скоростью 4–5 километров в час.
– В среднем за минуту вы будете совершать от 60 до 80 шагов. Еще одним крайне важным правилом является время –но должно составлять от 60 до 90 минут. Только тогда можно достичь эффекта похудения и поддержания формы, – рассказала Виктория Чистова.
Заниматься ходьбой можно даже в помещении, для этого не понадобятся специальные тренажеры.
– Дома можно использовать технику ходьбы на месте. Она достаточно эффективна, поскольку тренирует сердечно-сосудистую систему и помогает сбросить лишний вес. На тренировку нужно отвести минимум 40 минут, – отметила инструктор ЛФК.
По словам Виктории Чистовой, ходьба дома не должна превышать полутора часа, новичкам нужно постепенно увеличивать время тренировки.
– Начните с 20 минут, чтобы сердце привыкло. Со временем увеличивайте продолжительность занятий. Во время ходьбы ноги нужно поднимать на 90 градусов и выше. То есть мы стремимся бедром к грудной клетке, но при этом не наклоняемся корпусом вперед, спина всегда ровная, – объяснила Виктория Чистова.
Фото: pixabay.com
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Инструктор ЛФК рассказала о секретном способе похудения с помощью ходьбы
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