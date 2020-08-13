В этом году полевой сезон, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, выдался более плодотворным, чем предыдущие. Важную роль сыграла погода – весна пришла раньше обычного. Кроме того, по стране стали активнее вестись строительные работы, а многие из них требуют тщательных исследований земли учеными-историками.
– Раскопки в этом году идут на Нежинском горно-обогатительном комбинате в Любанском районе. Там мы имеем дело с находками каменного века. Серьезные исследования развернулись на территории древнего верхнего замка в Полоцке. Масштаб работ – около 2 гектаров, а культурный пласт варьируется от полутора до семи метров в глубину. Артефакты, найденные здесь буквально на днях, впечатляют. Один из самых ценных предметов – крестик скандинавского типа, у которого есть полный аналог в городе Бирка. Белорусские археологи также ведут работы в Бешенковичском, Лепельском, Кобринском районах, Белыничах и других местах. В Слонимском районе действует детский лагерь «Юный археолог» под эгидой наших коллег, – рассказал заместитель директора Института истории НАН Вадим Лакиза.
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Институт истории выдал больше 150 разрешений на археологические раскопки в Беларуси с начала года
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Фото: Анна КУРАК