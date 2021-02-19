Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.14
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Всебелорусское собрание
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Институт истории НАН Беларуси планирует разработать многотомную «Историю Беларуси»

Институт истории НАН Беларуси планирует разработать многотомную «Историю Беларуси»

Этой информацией поделился директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, во время презентации пятитомника «История белорусской государственности» на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке.


– Наша задача на основе этого пятитомника на следующее пятилетие – «История Беларуси». Важное для нашей страны издание. Но оно не будет только политическим, а будет наполнено людьми, духовной культурой, общественно-политическими событиями. Одним словом, всеми направлениями нашей жизни, – отметил Вадим Леонидович. 

Фото: архив БЕЛТА
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Французские пекари настаивают на внесении багета в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
Россия выделила Беларуси квоты на вылов рыбы в Баренцевом и Балтийском морях на 2021 год
Производство китайской вакцины против коронавируса могут локализовать в Беларуси
Жителей Чехии обязали носить респираторы в общественных местах
Ходатайство от коллектива о смягчении наказания и искреннее раскаяние Кармызова: новые факты в деле могилевского начальника дирекции Белгазпромбанка
В Военной академии состоялось открытие поликлиники с лазаретом на 60 коек
В деле топ-менеджеров Белгазпромбанка 119 томов, каждый в среднем по 300 страниц
Курсант Университета гражданской защиты МЧС спас мужчину
Любимая Беларусь: город Вилейка в феврале с высоты птичьего полета
ЕЭК выступает за создание общего рынка лома и отходов черных металлов в ЕАЭС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
С вражеской агентурой не церемонятся нигде
Посол Александр Михневич встретился с мэром города Виллебрук и представителями бельгийского бизнеса
Сегодня из Национального аэропорта Минск вылетел первый рейс «Белавиа» в Дубай
Минсвязи и "Белтелеком" презентовали мобильное приложение "Мой город"
Татьяна Рунец: Будущее Беларуси в наших руках
Свиридов освобожден от должности заместителя управляющего делами Президента Беларуси
Пекин – Минск: рейс особого назначения. КНР передала Беларуси 100 000 доз вакцины от коронавируса
В Конго выявили более 520 случаев заражения чумой
В Жлобинском районе открыли памятную доску об уникальной операции госбезопасности в годы Великой Отечественной войны
Искал информацию о семье, а нашел кладезь историй для книги. Владимир Лиходедов презентовал свои издания «Блакада» и «75 гадоў перамогi ў Вялiкай Айчыннай вайне»
Посол Андрей Равков обсудил с Зиядом Самедзаде вопросы возобновления деятельности общества дружбы «Азербайджан – Беларусь»
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
…и холопизация всей страны
Как вырастить вешенки в домашних условиях
На "Линии Сталина" в субботу отметят День защитника Отечества
Беларусь и Таджикистан обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Время отдыхать: шесть отличных идей, как провести выходные 20–21 февраля
Перспективные направления развития сотрудничества Беларуси и южного региона Турции обсуждены в Анталье и Аланье
В ГКИ продолжат упрощение оборота и аренды имущества
Открыты к диалогу. Активисты БРСМ Минска встретились с председателем Мингорисполкома Владимиром Кухаревым
Борисов официально принял статус культурной столицы Беларуси
Во Дворце Независимости прошла экскурсия для работников предприятий и организаций химической, горной и нефтяной отраслей промышленности
Теперь и на китайском. Издательство «Беларусь» идет в новые регионы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Методы эффективного управления
Головченко: своевременная господдержка помогает проблемным предприятиям снова набирать силу
Карточки некоторых банков могут не работать ночью 20 и 27 февраля
Финал проекта "100 идей для Беларуси" состоится 24 февраля
На Гомельщине в 2020 году при поддержке государства прошли оздоровление более 110 тысяч человек
Что нужно знать про диабетическую ретинопатию?
Как укоренять георгины и хризантемы
Минюст: действия адвокатов Михеля, Кирилюка, Казак и Конона дискредитировали звание адвоката
Беларусь и Венесуэла обсудили расширение сотрудничества в области медицины
Вся история страны на 2500 страницах. Издательство «Белорусская наука» рассказало о новом пятитомнике «История белорусской государственности»
Минприроды усилит контроль за ходом строительства объекта по обезвреживанию опасных отходов
мнение
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Вопрос климатической справедливости
Белорусский прокат оживила долгожданная кинопремьера режиссера, сценариста и актрисы Ренаты Литвиновой
Институт истории НАН Беларуси планирует разработать многотомную «Историю Беларуси»
Элгуджи Мания приехал с семьей в Беларусь почти тридцать лет назад — бежали от войны, и наша страна стала для них второй родиной
Авторы
СКАНИРУЙТЕ