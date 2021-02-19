Этой информацией поделился директор Института истории НАН Беларуси Вадим Лакиза, во время презентации пятитомника «История белорусской государственности» на XXVIII Минской международной книжной выставке-ярмарке.
– Наша задача на основе этого пятитомника на следующее пятилетие – «История Беларуси». Важное для нашей страны издание. Но оно не будет только политическим, а будет наполнено людьми, духовной культурой, общественно-политическими событиями. Одним словом, всеми направлениями нашей жизни, – отметил Вадим Леонидович.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
557
Институт истории НАН Беларуси планирует разработать многотомную «Историю Беларуси»
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter