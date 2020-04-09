Институт истории НАН — против белых пятен и черных сказок истории

Великая Отечественная война для современной историографии — огромный комплекс проблем и вопросов, до сих пор требующий научной разработки. Об этом заявила старший научный сотрудник отдела военной истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Александра Кузнецова-Тимонова сегодня в Национальном пресс-центре.

На проведенной здесь пресс-конференции говорили о разработке белых пятен истории и о деятельности белорусской исторической науки в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. При этом Александра Кузнецова-Тимонова подчеркивает, что война — это не только собственно боевые действия, которым обычно посвящена основная часть общественного внимания:

— Изучение войны — это изученение огромного комплекса и других ее аспектов. Это жизнь гражданского населения на территории, на которой идут военные действия. Это участие гражданского населения в боевых действиях, но вне организованных партизанских отрядов. Это жизнь белорусов в советском тылу, их работа на оборону, их собственные гражданские начинания. Это жизнь детей в годы войны. И даже тот факт, что положение населения в различных частях оккупированной территории разнилось.

Но самый неразработанный по сей день историками момент, констатирует ученый, — это Беларусь освобожденная:

— Сразу же, с первых дней освобождения началось восстановление республики — и это повод тщательно изучить трудовой подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны и по ее завершении нашими людьми. Все это можно также отнести к категории белых пятен, которые сегодня находятся в активной разработке белорусскими учеными. Научное осмысление этой проблемы является крайне важным, поскольку именно она подвержена максимальному количеству всевозможных спекуляций: очень много можно сочинить черных сказок на эту тему. Поэтому исследования экономической, бытовой стороны войны, даже гендерной и возрастной (как война отражалась на разных группах населения, на межнациональных и межрегиональных отношениях, тем более что половина Беларуси до 1939 года находилась в составе Польши), и даже тема людских потерь, несмотря на свою, казалось бы, изученность, требуют продолжения научной разработки.