Институт инклюзивного образования БГПУ празднует 45-летний юбилей

Кроме того, в рамках праздничных мероприятий пройдут квест для первокурсников «По страницам истории» и мастер-классы по работе с бумагой и картоном «Праздничная открытка» и изобразительному искусству «Волшебство воображения», памятные почтовые поздравления ветеранам факультета. До конца недели студенты смогут посетить фотовыставку «Дефектология в лицах».Немного истории. В 1960 году было открыто отделение дефектологии при физико-математическом факультете МГПИ им. А. М. Горького по специальности «Математик – сурдопедагог». А в 1961 году состоялся первый набор студентов на дневное отделение факультета педагогики и методики начального обучения по специальности «Олигофренопедагогика и логопедия». Уже в 1964 году начали набирать студентов на дневное отделение факультета педагогики и методики начального обучения по специальности «Сурдопедагогика» (единственный до 1982 года. – Прим. авт.). В 1968 году была создана кафедра дефектологии, а в 1976 году – дефектологический факультет с двумя кафедрами: специальной педагогики и психопатологии и логопедии. В 2004 году дефектологический факультет переименован в факультет специального образования.А 1 сентября 2016 года в соответствии с приказом ректора БГПУ на базе факультета специального образования открыт Институт инклюзивного образования. Актуальность создания института обусловлена в первую очередь присоединением Республики Беларусь к Конвенции о правах инвалидов, принятой в ООН в 2006 году, в которой провозглашена обязанность государств-участников Конвенции обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей жизни.Фото предоставлены пресс-службой БГПУ