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  2. Инсталляцию в цветах национального флага сняли с воздуха на Кургане Славы

Инсталляцию в цветах национального флага сняли с воздуха на Кургане Славы

Торжественно и празднично отметили День Победы во всех городах Беларуси. На Кургане Славы ярким завершением праздничного дня стало световое шоу. Мемориальный комплекс окрасился в цвета национальной символики Беларуси. Инсталляция объединила два праздника: 9 Мая и День Государственного флага и герба. Курган Славы – одно из наиболее памятных и величественных мест Беларуси. Смотрите новое аэровидео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.

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