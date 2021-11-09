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Instagram тестирует платные подписки на блогеров

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Meta, тестирует платные подписки на эксклюзивные истории и прямые эфиры популярных блогеров. Такая информация размещена на портале TechCrunch.

Фото: pixabay.com

По данным издания, идея подписки заключается в том, что пользователи будут выплачивать небольшие регулярные взносы для эксклюзивного доступа к информации на страничках своих любимых знаменитостей.

Отмечается, что Instagram недавно добавил в раздел "Встроенные покупки" опцию "Instagram Subscriptions" ("Подписки в Instagram". – Прим. ред.). Эти изменения отследили сервисы Sensor Tower и Apptopia. 

Опция "Instagram Subscriptions" появилась во встроенных покупках американской версии приложения ещё 1 ноября, этот пакет товаров стоил 4,99 доллара, 3 ноября был добавлен пакет стоимостью 0,99 доллара. А ранее во встроенных покупках были добавлены "Instagram Badges" - виртуальные товары стоимостью от 0,99 до 4,99 доллара, которые фанаты могут приобрести во время прямых трансляций, чтобы поддержать блогеров.
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