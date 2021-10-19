Инстаграм с 25 октября планирует лишить многие аккаунты стикера со ссылкой: что это значит и какие будут последствия?

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Facebook в качестве причины назвал систематическое нарушение правил сообщества. Какие именно – не уточняется. Скольких пользователей затронула проблема и как долго продлится запрет, неизвестно, однако жаловались сегодня в основном известные блогеры и пользователи с большим количеством подписчиков.Чем все это грозит? Многие блогеры, оставшиеся без стикера, смогут публиковать ссылки рекламодателей только в био. Следовательно, реклама сильно подорожает, а конверсия упадет. Эксперты прогнозируют появление групп людей, которые, чтобы лишить кого-то возможности зарабатывать, будут специально массово жаловаться на аккаунты, чтобы и их лишили возможности публиковать ссылки.