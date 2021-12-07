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Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков

Социальная сеть Instagram представила ряд функций, направленных на большую безопасность подростков в интернете, пишет РИА Новости

Фото: РИА Новости

Теперь родителям и опекунам будет доступно время, которое подростки провели в приложении. Также они смогут установить временные ограничения. Кроме того, компания запускает функцию "Сделай перерыв" в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.

Отмечается, что подростки смогут уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями. Компания также будет запрещать пользователям отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них.

Глава соцсети Адам Моссери рассказал, что запуск новых инструментов и функций ожидается в следующем году. 
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