Instagram представила функции для безопасности пользователей-подростков

Теперь родителям и опекунам будет доступно время, которое подростки провели в приложении. Также они смогут установить временные ограничения. Кроме того, компания запускает функцию "Сделай перерыв" в США, Великобритании, Ирландии, Канаде, Новой Зеландии и Австралии.





Отмечается, что подростки смогут уведомлять своих родителей, если они пожалуются на кого-то, давая родителям возможность связаться с этими пользователями. Компания также будет запрещать пользователям отмечать или упоминать подростков, которые не подписаны на них.



Глава соцсети Адам Моссери рассказал, что запуск новых инструментов и функций ожидается в следующем году.



