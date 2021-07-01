Социальная сеть Instagram планирует отказаться от приоритета фотографий и займется развитием видео-контента. Такой новостью поделился глава компании Адам Моссери, передает РИА Новости.
Сообщается, что в соцсети будет появляться больше видеороликов. Благодаря этому в Instagram особое место займет широкоформатное видео. Квадратные снимки в ленте пользователи будут видеть гораздо реже, поскольку для алгоритмов соцсети предпочтительными станут ролики.
Вместе с тем зарегистрированные в Instagram люди в своей ленте будут наблюдать не только рекламу, но и информацию с тех аккаунтов, на которые они не подписаны. В настоящий момент рекомендации можно увидеть в отдельной вкладке.
Отмечается, что изменения будут вводиться поэтапно. Эксперименты стартуют в ближайшие два месяца. Глава компании заявил, что нововведения сделают сервис лучше, благодаря чему Instagram сможет составить конкуренцию TikTok и YouTube.
Фото: pixabay.com
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Instagram откажется от приоритета фото и сфокусируется на видео
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