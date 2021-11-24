Instagram ограничил доступ к аккаунту Марии Шукшиной

Социальная сеть Instagram ограничила доступ к аккаунту телеведущей, заслуженной артистки России Марии Шукшиной, которая высказалась против обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Lenta.ru.
В своей последней публикации в Instagram она ответила на открытое письмо врачей, которые призвали антипрививочников посетить «красные зоны» и морги.
- Этот аккаунт неоднократно публиковал недостоверную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества, - сказано в сообщении на странице Шукшиной при попытке подписаться на аккаунт.
Напомним, Instagram ограничил доступ к ее аккаунту из-за поста, в котором телеведущая ответила на предложение врачей посетить красную зону больницы.
Фото: РИА Новости