Инспекторы ИДН познакомили школьников с законодательством с помощью тематических QR-кодов

Сотрудник ИДН Виктория Рудая и педагоги столичной гимназии № 32 оформили для учеников необычный стенд: вместо текста и картинок там разместили тематические QR-коды. Отсканировав черно-белый квадратик, можно перейти на КоАП или УК, изучить Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, узнать санкции за распространение наркотиков, кражу, курение в запрещенных местах.- пояснила милиционер.Учащиеся 5-6-х классов оценили такой подход. Ребята с увлечением сканировали коды и читали информацию, полученную актуальным для них способом. Некоторые сразу делали скриншоты, чтобы позже перечитать ту или иную статью.пояснила Виктория Валерьевна.Кроме того, актуальной стала проблема курения электронных сигарет в запрещенных местах. Поэтому на стенде есть и ссылка на документ, который приравнял вейпы к обычным сигаретам, а также ссылка на статью 19.9 КоАП.Еще один черно-белый квадратик рассказывает об ответственности родителей, которая грозит родителям, отпустившим ребенка в возрасте до 16 лет гулять одного (или в компании сверстников) с 23:00 до 06:00.Педагоги и милиционеры уверены, что такой формат профилактики будет оценен по достоинству, и поможет школьникам закрепить жизненно важные знания.Фото ГИОС Фрунзенского РУВД Минска