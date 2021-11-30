Инспекторы ИДН познакомили школьников с законодательством с помощью тематических QR-кодов

Инспекторы ИДН Фрунзенского РУВД Минска совместно с педагогами подготовили для ребят полезный стенд.
Сотрудник ИДН Виктория Рудая и педагоги столичной гимназии № 32 оформили для учеников необычный стенд: вместо текста и картинок там разместили тематические QR-коды. Отсканировав черно-белый квадратик, можно перейти на КоАП или УК, изучить Правила дорожного движения для пешеходов и велосипедистов, узнать санкции за распространение наркотиков, кражу, курение в запрещенных местах.
- Подробно расписывать ответственность за то или иное нарушение закона - это скучно. Поэтому пришлось искать необычный способ подачи важной информации, - пояснила милиционер.
Учащиеся 5-6-х классов оценили такой подход. Ребята с увлечением сканировали коды и читали информацию, полученную актуальным для них способом. Некоторые сразу делали скриншоты, чтобы позже перечитать ту или иную статью.
- Мы проанализировали динамику детской преступности в городе и районе и сделали вывод, что в последнее время растет число подростков, которые были уличены в распространении наркотиков, - пояснила Виктория Валерьевна. - Поэтому не могли пропустить статью 328 Уголовного кодекса.
Кроме того, актуальной стала проблема курения электронных сигарет в запрещенных местах. Поэтому на стенде есть и ссылка на документ, который приравнял вейпы к обычным сигаретам, а также ссылка на статью 19.9 КоАП.
Еще один черно-белый квадратик рассказывает об ответственности родителей, которая грозит родителям, отпустившим ребенка в возрасте до 16 лет гулять одного (или в компании сверстников) с 23:00 до 06:00.
Педагоги и милиционеры уверены, что такой формат профилактики будет оценен по достоинству, и поможет школьникам закрепить жизненно важные знания.
Фото ГИОС Фрунзенского РУВД Минска