Большегруз Scania с полуприцепом ехал со стороны Российской Федерации в Минск. Водитель прозевал поворот и стал сдавать задним ходом, чтобы вернуться, однако из-за неправильно выбранной траектории габаритное транспортное средство занесло, оно оказалось в кювете. Выровняться самостоятельно водитель не смог, обратился за помощью в службу ГАИ.
– Госавтоинспекторы незамедлительно отреагировали, нашли транспортное средство, которое отбуксировало автомобиль на проезжую часть. В момент оказания помощи наряд ДПС регулировал движение транспортных средств, обеспечивая безопасность всех участников движения, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Инспекторы удостоились от водителя слов признательности и благодарности.
Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома
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Инспекторы ГАИ Гомельщины помогли водителю фуры, оказавшейся в кювете
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