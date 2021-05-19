Инспектор ИДН рассказала, какие правонарушения сейчас чаще всего совершают подростки

Говоря о своем опыте работы, инспектор отметила:– сказала офицер.По словам милиционера, чаще всего несовершеннолетние преступают закон, распивая спиртные напитки:– пояснила Надежда Калиберова.Говоря о самых сложных случаях в своей практике, инспектор ИДН рассказала следующее:, – поделилась милиционер.Обсуждая тему подростковой агрессии, инспектор ИДН подчеркнула:– подытожила она.Фото: скриншот видео