Участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Центрального РУВД Минска Надежда Калиберова в эфире телеканала "ОНТ" рассказала о подростковых правонарушениях, самых сложных ситуациях из служебной практики, а также объяснила, как искоренять детскую агрессию.
Говоря о своем опыте работы, инспектор отметила:
– Это дорогого стоит, когда ребята, ранее стоявшие на профилактическом учете, звонят и интересуются, как дела. Связь остается, – сказала офицер.
По словам милиционера, чаще всего несовершеннолетние преступают закон, распивая спиртные напитки:
– Употребление подростками алкоголя по-прежнему остается актуальной проблемой. Как правило, дети начинают попадаться на распитии в возрасте от 15 до 17 лет. Сюда же отнесем и курение в общественном месте – за это также предусмотрена административная ответственность, – пояснила Надежда Калиберова.
Говоря о самых сложных случаях в своей практике, инспектор ИДН рассказала следующее:
– Неделю назад к нам в райотдел обратился житель Центрального района с просьбой помочь в розыске его четырехлетнего сына. Мужчина пояснил, что мать забрала ребенка под предлогом посещения с ним поликлиники. Отец не знал их местонахождения, забеспокоился. Мы с коллегой установили, что его супруга и сын находятся в одной из гостиниц в Советском районе. Вместе с мужчиной мы выбыли на место. Мать была сильно пьяна, в комнате мы увидели ужасную антисанитарию и много пустых бутылок из-под алкоголя. Такие ситуации трогают до слез. Мы приняли решение изъять ребенка и передать отцу, – поделилась милиционер.
Обсуждая тему подростковой агрессии, инспектор ИДН подчеркнула:
– Самое важное – создать благоприятную атмосферу вокруг себя. Ребенок должен видеть, что его родители и близкие живут в любви. Возможно, некоторые ребята этого просто не знают, – подытожила она.
Фото: скриншот видео
Опубликовано:
459
Инспектор ИДН рассказала, какие правонарушения сейчас чаще всего совершают подростки
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter