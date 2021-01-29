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  2. Инсайдеры раскрыли будущий дизайн iPhone 12S

Инсайдеры раскрыли будущий дизайн iPhone 12S

Предполагаемый дизайн нового смартфона от Apple рассекретили инсайдеры. Об этом информирует РИА Новости.

Фото: pixabay.com

Будущий 12S Pro (или iPhone 13) может лишиться разъема для зарядки. Заряжать устройство можно будет только беспроводным способом. 

Гаджет, который планируют представить в сентябре 2021 года, должен получить новый дисплей с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц. Кроме того, в iPhone могут вернуть Touch ID. 

В целом смартфон внешне напоминает iPhone 12 Pro с уменьшенным экранным вырезом. Новинка будет работать на 5-нанометровом процессоре Apple A15 Bionic. 
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