Инсайдеры раскрыли будущий дизайн iPhone 12S

Фото:

pixabay.com

Будущий 12S Pro (или iPhone 13) может лишиться разъема для зарядки. Заряжать устройство можно будет только беспроводным способом.Гаджет, который планируют представить в сентябре 2021 года, должен получить новый дисплей с адаптивной частотой обновления изображения до 120 Гц. Кроме того, в iPhone могут вернуть Touch ID.В целом смартфон внешне напоминает iPhone 12 Pro с уменьшенным экранным вырезом. Новинка будет работать на 5-нанометровом процессоре Apple A15 Bionic.