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Иностранцы читают белорусские скороговорки. МИД запустил челлендж ко Дню родного языка

Министерство иностранных дел Беларуси запустило оригинальную акцию к Международному дню родного языка. Иностранным гражданам было предложено прочитать белорусские скороговорки. Видео, в котором представители разных стран выполняют задание, размещено в официальном Facebook-аккаунте МИД.

Скриншот из видео

В челлендже "#паБЕЛАРУСКУ" участвовали граждане почти всех континентов. Так, например, в ролик попали жители России, Армении, Аргентины, Канады, Китая, Франции, Мальдивских островов, Швеции, Индии, Монголии, Израиля, Кении, Сирии и Японии.

Посмотреть на выполнение задания можно в Facebook-аккаунте МИД.
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