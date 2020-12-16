В Турции с 31 декабря по 4 января вводится комендантский час, однако распространяться он будет не на всех. Подобная мера не затронет иностранных туристов, посетивших эту страну. Об этом стало известно из сообщения представителя Министерства культуры и туризма Турции, пишет ТАСС.
– Да, это действительно так. Комендантский час не будет действовать на туристов, по крайней мере до тех пор, пока не будут введены какие-либо другие дополнительные ограничения, предусматривающие это, – рассказала собеседник агентства.
Фото: pixabay.com
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Иностранным туристам разрешено не соблюдать комендантский час в Турции
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