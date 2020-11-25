Иностранных охотников в белорусских лесах в сезоне-2020 заменяют любители экотуризма

- сказал он.В частности, это касается заказника «Налибокский», который, по словам представителя Минлесхоза, в этом году «испытал небывалый наплыв туристов из нашей страны». Экологические тропы заказника в этом году пользовались огромной популярностью. Доходило до того, что справиться с возросшим объемом работы было очень тяжело. Экскурсовод работал фактически без выходных.- объяснил популярность экологического туризма Александр Козорез.- сказал он.Несмотря на вынужденное снижение потока гостей из-за рубежа, единичные охотничьи туры проводятся и сейчас, добавил Владимир Козловский.