Иностранных охотников в белорусских лесах в сезоне-2020 заменяют любители экотуризма

На фоне снижения объемов въездного охотничьего туризма в Беларуси лесоохотничьи хозяйства страны осваивают смежные направления деятельности, сообщил начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез в среду на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент sb.by.
- Несмотря на фактически поставленный на паузу въездной туризм, наши лесоохотничьи хозяйства не стоят на месте: идет ремонт и улучшение существующей инфраструктуры, - сказал он. - Кроме того, многие сориентировались и сделали акцент на развитие внутреннего, в том числе экологического, туризма.
В частности, это касается заказника «Налибокский», который, по словам представителя Минлесхоза, в этом году «испытал небывалый наплыв туристов из нашей страны». Экологические тропы заказника в этом году пользовались огромной популярностью. Доходило до того, что справиться с возросшим объемом работы было очень тяжело. Экскурсовод работал фактически без выходных.
- Люди не хотят сидеть ы городах -они хотят выезжать на природу, где можно хорошо отдохнуть, соблюдая при этом социальную дистанцию, - объяснил популярность экологического туризма Александр Козорез. - Полученный опыт показал, что данное направление востребовано. В будущем оно должно получить дальнейшее развитие.
В свою очередь, заместитель начальника управления охоты, рыболовства и туризма РГОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» Владимир Козловский высказал мнение, что COVID-19 лишь отложил рост интереса зарубежных охотников к проведению досуга в нашей стране.
- В случае снятия карантинных мер мы надеемся на существенное увеличение потока иностранных туристов, - сказал он.
- Предпосылки к этому были заложены ранее. 2019 год для БООР по въездному туризму стал рекордным: было проведено порядка 1000 охотничьих туров, в которых приняли участие свыше 2200 иностранных гостей. Выручка составила порядка 1,1 миллиона евро. В этом году ситуация ухудшилась из-за эпидемиологической обстановки. Ряд туров в весенний сезон охоты, в первую очередь на пернатую дичь, пришлось отменить либо перенести на следующий год. Это же касается многих туров, которые были запланированы на летний и осенний сезоны.
Несмотря на вынужденное снижение потока гостей из-за рубежа, единичные охотничьи туры проводятся и сейчас, добавил Владимир Козловский.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК