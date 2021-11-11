Иностранные инвесторы в январе – сентябре вложили в экономику Беларуси 6,7 млрд долларов

Основными инвесторами организаций страны были субъекты хозяйствования России (44% всех поступивших инвестиций), Украины (13,1%) и Кипра (12,6%). Прямые иностранные инвестиции составили 4,8 млрд долларов, или 72,4% всех иностранных инвестиций.Организации страны за январь – сентябрь направили за рубеж 4,1 млрд долларов инвестиций. Значительное количество было направлено субъектам хозяйствования России (78,9% всех направленных инвестиций), Украины (4,3%) и Кипра (3,1%). На долю прямых инвестиций приходилось 93,8% всех инвестиций за рубеж.