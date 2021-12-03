Инклюзивный мюзикл показали люди с инвалидностью во время областного мероприятия в Слуцке

Более 150 участников проникновенного инклюзивного мюзикла вышли на сцену в Слуцке в различных номерах, показывающих реальные истории людей, которые не сдались и смогли стать счастливыми. Это воспитанники отделений дневного пребывания инвалидов Слуцкого ТЦСОН, детского коррекционного центра, Ивенецкого дома-интерната. Такая форма областного мероприятия «Наша сила -- в единстве!», посвященного Международному дню инвалидов, выбрана впервые.

Яркий, эмоционально насыщенный форум прошел с участием руководства Минского облисполкома и Слуцкого райисполкома, комитета по труду, занятости и социальной защите, общественных объединений, депутатов, лидеров профсоюзных и молодежных организаций, представителей Белорусского общества инвалидов. Он направлен на формирование у детей и взрослых нравственного позитивного отношения к гражданам с ограниченными возможностями. Как и сама дата призвана обратить внимание общества на проблемы людей, утративших трудоспособность, на защиту их прав, свобод и достоинств, возможности успешной социализации.

В Минской области более 90 тысяч жителей имеют инвалидность, создание условий для их полноценной жизни – наша задача, обратился к присутствующим на торжестве заместитель председателя Минского облисполкома Александр Кручанов:

-- Для нас важно сделать жизнь этих людей более яркой, интересной и насыщенной, помочь интегрироваться в общество, стать максимально независимыми. Государственные органы управления активно поддерживают людей с ограниченными возможностями в самых разных сферах. Мы продолжим работу по расширению комплекса этих мер. Важнейшее направление нашей работы – формирование для них доступной среды жизнедеятельности.

В структуре территориальных центров социального обслуживания населения области работает 25 отделений, предоставляющих услуги дневного пребывания для инвалидов, которые посещают более 850 человек, и 65 обслуживаются специалистами на дому, отметила председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Минского облисполкома Тамара Красовская. Для развития трудовых, коммуникативных навыков и творческих способностей в отделениях функционирует 57 реабилитационно-трудовых мастерских, 218 кружков и клубов. Организована работа с 380 инвалидами, имеющими тяжелые и множественные физические, психические нарушения. Предоставляются услуги помощника по сопровождению инвалида I группы с нарушением опорно-двигательного аппарата, по зрению, ассистента инвалида I и II групп с умственными нарушениями, переводчика жестового языка. Охвачено более 200 человек.

Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, могут получить помощь по уходу за детьми (услуги няни), социальному патронату и «социальной передышке». В текущем году ими воспользовались более 80 семей.

Работает 23 пункта проката технических средств социальной реабилитации, помощь в которых получили более тысячи человек.

Для подготовки молодых инвалидов к самостоятельной жизни накануне в рамках сотрудничества с ОО «БелАПДИиМИ» реализован совместный проект «Тренировочная квартира». Объект открыт на базе отделения круглосуточного пребывания Смолевичского территориального центра. В Дзержинском ТЦСОН планируется отделение сопровождаемого пребывания.

Во всех добрых делах и начинаниях, конечно, важна помощь волонтеров и меценатов, благотворителей и спонсоров, поддерживающих социальную сферу, дома-интернаты, ТЦСОН. В Слуцке наградили самых отзывчивых, а также инвалидов, которые благодаря своей жизненной позиции внесли значительный вклад в развитие Минщины. Среди них пловец Дмитрий Салей, который неоднократно достойно представлял столичную область и Беларусь на Паралимпийских играх, Леонид Сойко, учитель физики Малогородятичского УПК детский сад-средняя школа Любанского района, Светлана Сенько, председатель правления Минской областной организации Белорусского общества инвалидов, Алеся Алехнович, председатель Борисовской районной организации БОИ и другие.

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