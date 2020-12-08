Инициатива Президента по модернизации ВНС открывает возможность формировать реальное гражданское общество

По словам эксперта, именно на этом всенародном форуме Президент как гарант Конституции держит перед народом отчет и формирует новую повестку развития страны на ближайшую перспективу:Николай Щекин считает, что разворачивающаяся дискуссия вокруг повестки не должна размываться до второстепенных и технических вопросов: