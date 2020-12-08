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Инициатива Президента по модернизации ВНС открывает возможность формировать реальное гражданское общество

Такое мнение «СБ. Беларусь сегодня» высказал заведующий отделом социологии госуправления Института социологии НАН, кандидат философских наук, доцент Николай Щекин. Он, в частности, отметил, что именно с первого Всебелорусского народного собрания началось государственное строительство Беларуси:
 – Это было своего рода единение белорусского народа перед нависшим хаосом и одновременно стремление самим, без консультаций из-за рубежа, воплотить давнюю мечту о создании суверенной и независимой страны. Не вдаваясь в исторические подробности созывов пяти собраний, скажу, что все они были востребованы, так как раскрывали не только болевые точки развития страны, но, что наиболее важно, формировали видение будущего и конкретные механизмы реализации стратегических планов движения вперед. Таким образом, Всебелорусское народное собрание уже приняло характер и структурно-смысловой формат конституционного органа Беларуси, а следовательно, оно вполне логично может претендовать на конституционно-правовую реализацию своих функций.

По словам эксперта, именно на этом всенародном форуме Президент как гарант Конституции держит перед народом отчет и формирует новую повестку развития страны на ближайшую перспективу:

– Сегодня Беларусь столкнулась с невероятным напряжением, вызванным наглым вмешательством Запада и желанием его сделать из страны колонию. Испытание на прочность – не худший вариант развития, но требующий определенных, понятных для всех, выверенных шагов по формулированию задач и реализации их. Всебелорусское народное собрание – это новая конституционная модель страны будущего, в которой будут заложены механизмы безопасности и экономической эффективности, социальной справедливости, открытости власти и ее ответственности перед народом.

Николай Щекин считает, что разворачивающаяся дискуссия вокруг повестки не должна размываться до второстепенных и технических вопросов:

– Всех нас интересует не просто образ будущего, а конкретный план развития экономики, повышения уровня благосостояния, социальной защиты и меры ответственности перед страной. Поэтому, на мой взгляд, лейтмотивом может стать тема «За единую, мирную и безопасную Беларусь!». Инициатива Главы государства относительно полномочий делегатов ВНС на 5 лет расширяет возможности в рамках их функций по реализации гражданских прав и решению насущных людских проблем на местах. Этот механизм открывает уникальную возможность в мировой практике формировать реальное, а не теоретическое гражданское общество. Убежден, что модернизация VI Всебелорусского народного собрания станет историческим этапом в государственном строительстве Беларуси, поставит жесткий заслон политическим авантюрам Запада и повысит ответственность граждан перед страной. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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Инициатива Президента по модернизации ВНС открывает возможность формировать реальное гражданское общество
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