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Ингредиент пиццы оказался полезным для мозга и сердца

Ученые из Калифорнийского университета установили, что кверцетин – соединение растительного происхождения – имеет большое значение в нормальном функционировании организма, пишет Medicalxpress.

Соединение кверцетин содержится в маринованных каперсах, которые часто добавляют в пиццу. Оно активирует белки, нужные для нормального функционирования мозга, сердечно-сосудистой системы, а также нормальной работы щитовидной железы, ЖКТ и поджелудочной.

pixabay.com

Группа исследователей выяснила, что кверцетин – биофлавоноид растительного происхождения – формирует ионные каналы калия в семействе генов KCNQ.

Каналы, в свою очередь, оказывают большое воздействие на организм, и их дисфункция приводит к появлению ряда серьезных заболеваний, в том числе диабету, аритмии и эпилепсии.

«Теперь, когда мы знаем, что кверцетин контролирует каналы KCNQ, надо бросить силы на создание и оптимизацию связанных с кверцетином молекул, которые будут пригодны для потенциального использования в качестве терапевтических лекарств», – сообщил научный сотрудник кафедры физиологии и биофизики в Калифорнийском университете профессор Джеффри Эбботт.

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