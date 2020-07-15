Ингредиент пиццы оказался полезным для мозга и сердца

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Соединение кверцетин содержится в маринованных каперсах, которые часто добавляют в пиццу. Оно активирует белки, нужные для нормального функционирования мозга, сердечно-сосудистой системы, а также нормальной работы щитовидной железы, ЖКТ и поджелудочной.Группа исследователей выяснила, что кверцетин – биофлавоноид растительного происхождения – формирует ионные каналы калия в семействе генов KCNQ.Каналы, в свою очередь, оказывают большое воздействие на организм, и их дисфункция приводит к появлению ряда серьезных заболеваний, в том числе диабету, аритмии и эпилепсии., – сообщил научный сотрудник кафедры физиологии и биофизики в Калифорнийском университете профессор Джеффри Эбботт.