В Правительстве рассказали, какие спортивные объекты появятся в этой пятилетке

Новый многофункциональный спорткомплекс открыт в Островце.
Современный бассейн «Аквамарин» полюбился всем жителям Марьиной Горки.
Движение по заданному трекуСейчас в стране работают 144 городских, районных физкультурно-оздоровительных, спортивных центра, физкультурно-спортивных клуба, в которых создано более 2,6 тысячи спортивных групп и секций, в том числе более 1,6 тысячи — для детей и подростков. Особое внимание — развитию материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом. За последние пять лет введено около 150 физкультурно-спортивных сооружений. В частности, в 2020 году введены в эксплуатацию воздухоопорный футбольный манеж в Витебске, спортивно-оздоровительные комплексы в Островце и Марьиной Горке, физкультурно-оздоровительный комплекс в Новогрудке, скейт-парки в Борисове и Солигорске, биатлонный комплекс в Чаусах, спортплощадки в Дзержинске и Осиповичах, ледовая площадка в Лиде, центр единоборств в Минске и другие объекты.
В последние пять лет в стране активно развивается велодвижение. В регионах утверждены планы, в соответствии с которыми за 2020 год обустроено более 100 километров новых участков велодорожек, 75 велогаражей на 550 мест, установлено 600 велопарковок на 3143 места. Работают 388 пунктов проката с почти 4 тысячами велосипедов.
За прошлый год проведено 54 республиканских спортивно-массовых мероприятия с участием более 23 тысяч человек. В областях и Минске в 2020 году организовано около 11 тысяч районных, городских спортивно-массовых мероприятий.
Заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко обращает внимание:
— Принятие Главой государства Указа № 295 от 5 августа 2019 года позволило повысить эффективность использования физкультурно-спортивных сооружений путем проведения спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий, уроков физкультуры на бесплатной основе. То есть школьники смогли заниматься бесплатно в государственных спорткомплексах. Также законодательством дано право местным органам власти устанавливать скидки или бесплатно предоставлять физкультурно-оздоровительные услуги в организациях коммунальной формы собственности.
Новые объектыНапомним, для дальнейшего развития физкультурно-спортивного движения принята Государственная программа «Физическая культура и спорт» на 2021—2025 годы. Она предусматривает новые подходы к спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением. Планируется поступательное увеличение количества лиц, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. Игорь Петришенко подчеркивает:
— На всей территории страны по новой госпрограмме будет построено, реконструировано или модернизировано более 50 физкультурно-оздоровительных комплексов. Также проработан вопрос о строительстве 10 плавательных бассейнов. Предусматривается строительство 38 мини-футбольных площадок, а также ежегодная модернизация не менее 40 комплексных спортивных площадок на дворовых территориях.
Дальнейшее развитие получат легкоатлетические забеги и мероприятия, велосипедное, роллер- и скейт-движение, семейные физкультурно-массовые мероприятия.
— Для популяризации государственного физкультурно-оздоровительного комплекса среди населения, повышения мотивации среди граждан в сдаче его нормативов предусмотрена дифференциация нагрудных значков на золотой, серебряный и бронзовый.
Также для активизации спортивно-массового движения в организациях и предприятиях страны ежегодно запланировано создание около 50 клубов по физической культуре и спорту. Внимание будет уделено работе с инвалидами и физически ослабленными лицами, для чего ежегодно запланировано создание не менее 20 физкультурно-оздоровительных групп для таких лиц.
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