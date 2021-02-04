Информация о поставках электроэнергии с БелАЭС в Литву не соответствует действительности – Минэнерго

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БЕЛТА

, – сообщили в Минэнерго.В подтверждение министерство предлагает зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, где указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси – она равна нулю в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии., – отмечается в Telegram-канале Минэнерго., – проинформировали в Минэнерго.