Информация о поставках электроэнергии с Белорусской АЭС в Литву не соответствует действительности. Так Министерство энергетики Беларуси прокомментировало в своем Telegram-канале информацию в литовских СМИ и на отдельных белорусских интернет-ресурсах о том, что 12% потребляемого в Литве электричества произведено на БелАЭС (в месяц это 11 млн евро).
Фото из архива БЕЛТА
– Литовские парламентарии и чиновники, как видно, внимательно следят за импортируемыми потоками электроэнергии, анализируют затраты на ее закупку. И в этом не было бы ничего плохого, если бы обвинения снова не летели в адрес Белорусской атомной станции. В очередной раз ретранслируются заявления о том, что БелАЭС –причина серьезных финансовых потерь, угроза финансовому благополучию Литвы. Для наглядности приводятся некие данные о потреблении в Литве электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС. Это не соответствует действительности, – сообщили в Минэнерго.
В подтверждение министерство предлагает зайти на сайт литовского системного оператора Litgrid, где указана величина коммерческого перетока электроэнергии со стороны Беларуси – она равна нулю в соответствии с принятыми в Литве решениями о прекращении закупок белорусской электроэнергии.
– Похоже, на фоне многократных несостоявшихся попыток дискредитировать проект БелАЭС литовская сторона решила прибегнуть к вбросам ложной информации. Ведь фейки сейчас, как говорят, в тренде, – отмечается в Telegram-канале Минэнерго.
– А если по существу, то с момента синхронизации первого энергоблока БелАЭС с энергосистемой страны, как уже сообщалось, выработан первый миллиард кВт⋅ч электроэнергии. Этот объем был реализован для обеспечения внутренних потребностей Беларуси в электроэнергии, – проинформировали в Минэнерго.
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Информация о поставках электроэнергии с БелАЭС в Литву не соответствует действительности – Минэнерго
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