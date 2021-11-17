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  2. Информация о новом поджоге здания посольства Беларуси в Бельгии не соответствует действительности – дипмиссия

Информация о новом поджоге здания посольства Беларуси в Бельгии не соответствует действительности – дипмиссия

Информация о новом поджоге здания посольства Беларуси в Бельгии не соответствует действительности. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве.


"Посольство Беларуси в настоящее время работает в штатном режиме, – рассказали в загранучреждении. – По полученной нами информации, в отдельных Telegram-каналах сегодня стали появляться сведения о якобы поджоге. Она устаревшая. Речь идет об инциденте, который произошел в августе этого года".

"Полиция Бельгии ведет расследование данного инцидента, новых происшествий не было", – пояснили в дипмиссии.

В посольстве также обратили внимание, что в связи со случившимся ранее поджогом здания условий для ведения консульского приема нет, и он проводится только в экстренных случаях.
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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