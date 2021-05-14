Дипломаты проверяют информацию о гибели белоруски в результате обстрела в израильском городе Ашкелон. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил советник посольства Беларуси в Израиле Станислав Венцель.
Фото иллюстративного характера
Венцель сказал, что пока нельзя утверждать, была ли погибшая гражданкой Беларуси, так как она не состояла на консульском учете.
– Возможно, она уроженка Беларуси, но не является гражданкой нашей страны, – добавил он.
По словам советника, сотрудники посольства пока могут опираться только на информацию, предоставленную израильской полицией и Интерполом.
– Они сообщили, что по состоянию на сегодня среди жертв в результате конфликта белорусских граждан нет, – сказал дипломат.
Напомним, ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. В ходе непрерывных ракетных обстрелов погибли шестеро израильтян и один солдат вооруженных сил Израиля. В Газе же погибли 87 человек.
В СМИ появилась информация о том, что среди мирных жителей, погибших в Ашкелоне, числится 57-летняя Нэлла Гуревич, которая переехала из Беларуси в Израиль в 1990 году.
Фото: pixabay.com
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Информация о гибели уроженки Беларуси в Израиле уточняется – представитель посольства
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