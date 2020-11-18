Разработка представляет собой сайт с интерактивными картами региона. На них отражается информация о показателях атмосферного воздуха, сточных, подземных и поверхностных водах, химических загрязнений земли, уровня радиации.
Первым регионом, для которого была составлена подробная экологическая карта стал Оршанский район и город Орша. Это первый подобный проект в Беларуси. Руководитель коллектива разработчиков – заведующий кафедрой информационных технологий в экологии и медицине Международного государственного экологического института им. А. Д. Сахарова БГУ Владислав Журавков – объяснил, почему работа началась именно с этого региона:
– Орша – мощный промышленный центр. Перед регионом поставлена амбициозная задача – Оршанский район должен стать зоной опережающего развития по всем отраслям. Динамичное и успешное развитие района в значительной степени зависит от эффективности работы органов местного управления и самоуправления, предприятий и служб… То есть всех тех структур, которые обеспечивают решение вопросов местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения. Это повышает требования к информационному обеспечению. Оно должно опираться на современные технологии сбора и обработки информации, необходимой для решения многочисленных управленческих и производственных задач.
На ресурсе можно найти информацию о 78 предприятиях региона. Данные обновляются ежемесячно на основе сведений, которые поступают из Республиканского гидрометцентра, а также Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды.
Фото: БЕЛТА
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Информационный ресурс для мониторинга окружающей среды разработали ученые БГУ
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