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Информационные ресурсы "Кибер-Партизаны" и "Кибер-сливы" признаны экстремистскими

В Беларуси еще два информационных ресурса признаны экстремистскими. Такое решение принял суд Центрального района Минска. Основанием стали материалы проверки ГУБОПиК МВД, сообщается в telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. 

Фото: pixabay.com

Указанные telegram-каналы публиковали материалы, направленные на дискредитацию правоохранителей и представителей органов госуправления, а также на разжигание социальной вражды.

– Напоминаем, что распространение (репост) информации из экстремистских источников влечет административную ответственность с наказанием в виде штрафа или ареста, – подчеркнули в МВД. 
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