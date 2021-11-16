Главная Информационная продукция Telegram-чата "Борисов РЭП" признана экстремистской в Беларуси Опубликовано: 16.11.2021 08:53:15 815 Информационная продукция Telegram-чата "Борисов РЭП" признана экстремистской в Беларуси Информационная продукция чата "Борисов РЭП" признана экстремистскими материалами. Об этом сообщает Генпрокуратура. Фото: pixabay.com Данное решение принято по заявлению прокуратуры Борисовского района. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter мессенджеры соцсети экстремизм Генпрокуратура Версия для печати Новости и статьи