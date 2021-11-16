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  2. Информационная продукция Telegram-чата "Борисов РЭП" признана экстремистской в Беларуси

Информационная продукция Telegram-чата "Борисов РЭП" признана экстремистской в Беларуси

Информационная продукция чата "Борисов РЭП" признана экстремистскими материалами. Об этом сообщает Генпрокуратура. 

Фото: pixabay.com

Данное решение принято по заявлению прокуратуры Борисовского района.
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