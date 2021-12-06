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Информационная продукция еще одного Telegram-канала признана экстремистской в Беларуси

Информационная продукция Telegram-канала "Кусь за Беларусь" признана экстремистской в Беларуси. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.


Данное решение принято по заявлению прокурора Витебской области.
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Фото: Виталий ГИЛЬ
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