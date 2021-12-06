Главная Информационная продукция еще одного Telegram-канала признана экстремистской в Беларуси Опубликовано: 06.12.2021 11:23:40 771 Информационная продукция еще одного Telegram-канала признана экстремистской в Беларуси Информационная продукция Telegram-канала "Кусь за Беларусь" признана экстремистской в Беларуси. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Данное решение принято по заявлению прокурора Витебской области. Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Генпрокуратура мессенджеры экстремизм Фото: Виталий ГИЛЬ Версия для печати Новости и статьи