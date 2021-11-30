Инфляция в еврозоне достигла максимума за 25 лет

В ноябре инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания энергоносителей, передает Reuters со ссылкой на данные Евростата.
Рост потребительских цен в 19 странах, где используется евро, возрос до 4,9% в ноябре по сравнению с 4,1% месяцем ранее, что стало самым высоким уровнем за 25 лет с момента расчета данного показателя. В настоящий момент инфляция по меньшей мере в два раза превышает целевой показатель Европейского центрального банка в размере 2%.
Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя, в ноябре также возрастала на 2,6%, что заметно превысило ожидания в 2,3%.
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