Инфляция в Беларуси за полгода составила 3,4 процента

Потребительские цены в июне по отношению к декабрю 2019 года выросли на 3,4 процента. По отношению к маю – увеличились на 0,2 процента. А годовая инфляция составила 5,2 процента. Такие данные озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.





Аналитики министерства обращают внимание на то, что с сентября 2019 года годовая инфляция (за последние 12 месяцев) сохраняется вблизи целевого параметра – 5 процентов. В отчетном месяце увеличение потребительских цен в годовом выражении произошло, прежде всего, за счет удорожания плодовоовощной продукции. Так, в продажу поступили товары нового урожая. Плюс сохраняется повышенный рост цен на отдельные импортные фрукты – цитрусовые, виноград, яблоки. При этом вгодовом выражении продолжается снижение цен на мясо и мясопродукты – по оценкам, с 1,4 процента в апреле до «минус» 0,5 процента в июне, замедление роста цен на молоко и молочные продукты – с 5,6 процента в мае до 4,8 процента в июне,сливочное масло с 5,3 до 3,6 процента, макаронные изделия – с 4 до 3,1 процента, хлеб и изделия хлебобулочные – с 2 до 1,4 процента.

В июне по сравнению с маем снизились цены на основные социально значимые товары. Так, на мясо и мясопродукты на 0,5 процента, на молоко и молочные продукты на 0,6 процента, на куриные яйца на 2,7 процента. Незначительноподешевели чай, соль, пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия. Эти товары подешевели н 0,04-1,9 процента. Плюс дешевле стали отдельные овощи. Например, лук (на 7 процентов), перец (на 4,8 процента), огурцы (на 8 процентов) и помидоры (на 22,4 процента). Вместе с тем, в июне подорожали синтетические моющие средства – на 1,4 процента, сыры – на 0,9 процента, обувь – на 0,6 процента, крупа и бобовые – на 0,4 процента.

- В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца годовой прирост цен и тарифов сохранился на историческом минимуме – 6,7 процента, – обратили внимание в МАРТ.

В министерстве также напомнили, что в июне отмечается планируемое увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (прирост по отношению к маю 2020 года – 1,5 процента), а также увеличение (на летний период) денежных норм расходов на питание в учреждениях дошкольного образования. Одновременно фиксируется снижение цен на водку. А вот цены на автомобильное топливо остались неизменными по отношению к средним ценам предыдущего месяца.