Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.42
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Инфляция в Беларуси за полгода составила 3,4 процента

Инфляция в Беларуси за полгода составила 3,4 процента

Потребительские цены в июне по отношению к декабрю 2019 года выросли на 3,4 процента. По отношению к маю – увеличились на 0,2 процента. А годовая инфляция составила 5,2 процента. Такие данные озвучили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. 


Аналитики министерства обращают внимание на то, что с сентября 2019 года годовая инфляция (за последние 12 месяцев) сохраняется вблизи целевого параметра – 5 процентов. В отчетном месяце увеличение потребительских цен в годовом выражении произошло, прежде всего, за счет удорожания плодовоовощной продукции. Так, в продажу поступили товары нового урожая. Плюс сохраняется повышенный рост цен на отдельные импортные фрукты – цитрусовые, виноград, яблоки. При этом вгодовом выражении продолжается снижение цен на мясо и мясопродукты – по оценкам, с 1,4 процента в апреле до «минус» 0,5 процента в июне, замедление роста цен на молоко и молочные продукты – с 5,6 процента в мае до 4,8 процента в июне,сливочное масло с 5,3 до 3,6 процента, макаронные изделия – с 4 до 3,1 процента, хлеб и изделия хлебобулочные – с 2 до 1,4 процента.

 В июне по сравнению с маем снизились цены на основные социально значимые товары. Так, на мясо и мясопродукты на 0,5 процента, на молоко и молочные продукты на 0,6 процента, на куриные яйца на 2,7 процента. Незначительноподешевели чай, соль, пшеничная мука, хлеб и хлебобулочные изделия. Эти товары подешевели н 0,04-1,9 процента. Плюс дешевле стали отдельные овощи. Например,  лук (на 7 процентов), перец (на 4,8 процента), огурцы (на 8 процентов) и помидоры (на 22,4 процента). Вместе с тем, в июне подорожали синтетические моющие средства – на 1,4 процента, сыры – на 0,9 процента, обувь – на 0,6 процента, крупа и бобовые – на 0,4 процента.

- В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца годовой прирост цен и тарифов сохранился на историческом минимуме – 6,7 процента, – обратили внимание в МАРТ. 

В министерстве также напомнили, что в июне отмечается планируемое увеличение тарифов на услуги горячего водоснабжения (прирост по отношению к маю 2020 года – 1,5 процента), а также увеличение (на летний период) денежных норм расходов на питание в учреждениях дошкольного образования. Одновременно фиксируется снижение цен на водку. А вот цены на автомобильное топливо остались неизменными по отношению к средним ценам предыдущего месяца.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Награждения победителей конкурса «Женщина года - 2019» пройдет 25 июля
БРСМ проведет серию открытых диалогов "Беларусь: вчера, сегодня, завтра"
Петришенко: средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой
Гомельская таможня задержала 800 килограммов российской молочки без документов
В отношении 115 участников несанкционированных мероприяий составлены протоколы, возбуждено одно уголовное дело
Кочанова провела прием граждан в общественной приемной «Белой Руси»
Президент: «Мы ничем не удержим людей, если не будем платить им нормальную зарплату»
Инфляция в Беларуси за полгода составила 3,4 процента
Сенатор Сергей Сивец провел прямую телефонную линию
Поисковикам удалось найти внучку погибшего узника шталага 352 Николая Новикова
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Не хочу
В Минске во время пресечения несанкционированных массовых мероприятий пострадали сотрудники ОМОН
Президент одобрил идею строительства кольцевой автодороги вокруг Витебска
Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады: не позволим подорвать стабильность в стране
Олимпийский чемпион по гандболу Андрей Барбашинский оказал спонсорскую помощь ясли-саду в агрогородке Гожа Гродненского района
Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году
Президент открыл путепровод "Полоцкий" в Витебске
Нацагентство по туризму приглашает путешественников по Беларуси поучаствовать в конкурсе
В Беларуси выздоровели и выписаны 56 379 пациентов с COVID-19
В Калинковичском районе столкнулись грузовик и легковушка, одного из водителей доставали спасатели
Лукашенко: о приватизации «Нафтана» не может быть и речи
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Как это делается
Лукашенко: исполнительская и технологическая дисциплина – основа любого развития
5 причин полюбить кабачки
Информация о минировании площади Славы в Могилеве не подтвердилась
С 1 сентября отсортированный по разным контейнерам мусор запретят вывозить одним мусоровозом
Лукашенко: спрос за выполнение программ развития регионов будет очень серьезным
Биржа: доллар и российский рубль подешевели, евро подорожал
Издательский дом «Беларусь сегодня» победил в двух номинациях Республиканского творческого конкурса на лучшую публикацию о качестве и деловом совершенстве
Nissan показал свой первый электрический кроссовер – Ariya
В городском поселке Октябрьский появился клабхаус байкеров
Назаров: качество – важнейший приоритет экономической политики нашей страны
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Павлины, говоришь?
Синоптики: на днях в стране станет теплее
Белгидромет об изменении климата в стране: лето увеличивается, зима сокращается
Ефрейтор контрактной службы: народ должен выбрать своего Президента 9 августа мирно и спокойно
МВД: обеспечить порядок – не право, а обязанность сотрудника милиции
Белгидромет: климатическое лето в этом году началось на одну-две недели позже обычного
Минэнерго: в стране растет объем потребления энергии электротранспортом
В Минске наградили лауреатов Премии Правительства за достижения в области качества
Президент рассчитывает на дальнейший рост доходов населения
Власти Сеула проведут независимое расследование обвинений в адрес умершего мэра
Лукашенко: свою страну никому не отдадим и будем ее защищать
блог
Сергей МИХОВИЧ
Все реформы от земли
Лукашенко: перед Правительством поставлена задача защитить свой рынок
После перерыва для посетителей открылся Disneyland в Париже
Лукашенко: экспорт будет основным направлением нашей деятельности
Авторы
СКАНИРУЙТЕ