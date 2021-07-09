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Инфляция в Беларуси в июне составила 0,7%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в июне по сравнению с маем составил 100,7%, а по сравнению с декабрем 2020-го – 105,8%. Такие данные на своем официальном сайте опубликовал Национальный статистический комитет.


«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в июне по сравнению с маем составил 100,7%, с декабрем 2020 года  – 105,2%», – уточнили в Белстате.

Там также привели статистику по отдельным категориям товаров. Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,5% по сравнению с маем и на 6% по сравнению с декабрем 2020-го. А непродовольственные – на 0,7% по сравнению с маем и на 6,3% по сравнению с декабрем прошлого года.

Что касается услуг, цены на них в сравнении с маем выросли на 0,9%, по сравнению с декабрем 2020-го – на 5,1%.
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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