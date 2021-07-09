Инфляция в Беларуси в июне составила 0,7%

– уточнили в Белстате.Там также привели статистику по отдельным категориям товаров. Продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,5% по сравнению с маем и на 6% по сравнению с декабрем 2020-го. А непродовольственные – на 0,7% по сравнению с маем и на 6,3% по сравнению с декабрем прошлого года.Что касается услуг, цены на них в сравнении с маем выросли на 0,9%, по сравнению с декабрем 2020-го – на 5,1%.