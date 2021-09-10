Инфляция в Беларуси в августе составила 0,2%

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе по сравнению с июлем составил 100,6%, с декабрем 2020 года – 106,3%.Продовольственные товары в августе подешевели на 0,1% по сравнению с июлем и подорожали на 5,6% по сравнению с декабрем 2020-го.Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7% по сравнению с июлем и на 7,4% по сравнению с декабрем 2020-го.Услуги в сравнении с июлем подорожали на 0,1%, по сравнению с декабрем 2020-го – на 5,3%.