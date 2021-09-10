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  2. Инфляция в Беларуси в августе составила 0,2%

Инфляция в Беларуси в августе составила 0,2%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе по сравнению с июлем составил 100,2%, с декабрем 2020 года – 106,1%. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.


Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе по сравнению с июлем составил 100,6%, с декабрем 2020 года – 106,3%.

Продовольственные товары в августе подешевели на 0,1% по сравнению с июлем и подорожали на 5,6% по сравнению с декабрем 2020-го.

Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7% по сравнению с июлем и на 7,4% по сравнению с декабрем 2020-го.

Услуги в сравнении с июлем подорожали на 0,1%, по сравнению с декабрем 2020-го – на 5,3%.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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