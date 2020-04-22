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  2. Инфекционист рассказал, влияет ли течение коронавирусной инфекции на выработку антител

Инфекционист рассказал, влияет ли течение коронавирусной инфекции на выработку антител

Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов во время очередной онлайн-конференции по ситуации с распространением COVID-19 рассказал, действительно ли влияет течение коронавирусной инфекции на выработку антител.

Среди людей бытует мнение, что если коронавирусная инфекция протекает без симптомов, то организм может не выработать антитела.

— Бессимптомное течение при коронавирусе встречается не так часто, как, например, при других инфекциях, связанных с вирусным поражением, — подчеркнул Игорь Карпов. — Течение коронавирусной инфекции влияет на выработку антител, наверное, в меньшей степени, чем это кажется. Огромное значение имеет иммунный статус самого человека, у которого данное заболевание протекает. Очень часто на течение влияет инфицирующая доза, то есть количество вирусов, которое проникает в организм. Надо сказать, что антитела вырабатываются практически у всех здоровых людей. Имеется заболевание, как мы знаем, когда иммунитет у человека ослаблен. При ослабленном иммунитете инфекция может протекать более агрессивно.

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