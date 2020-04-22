Инфекционист рассказал, влияет ли течение коронавирусной инфекции на выработку антител

Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов во время очередной онлайн-конференции по ситуации с распространением COVID-19 рассказал, действительно ли влияет течение коронавирусной инфекции на выработку антител.

Среди людей бытует мнение, что если коронавирусная инфекция протекает без симптомов, то организм может не выработать антитела.

— Бессимптомное течение при коронавирусе встречается не так часто, как, например, при других инфекциях, связанных с вирусным поражением, — подчеркнул Игорь Карпов. — Течение коронавирусной инфекции влияет на выработку антител, наверное, в меньшей степени, чем это кажется. Огромное значение имеет иммунный статус самого человека, у которого данное заболевание протекает. Очень часто на течение влияет инфицирующая доза, то есть количество вирусов, которое проникает в организм. Надо сказать, что антитела вырабатываются практически у всех здоровых людей. Имеется заболевание, как мы знаем, когда иммунитет у человека ослаблен. При ослабленном иммунитете инфекция может протекать более агрессивно.