Инфекционист рассказал, насколько опасен мю-штамм коронавируса

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ объяснил, насколько опасен мю-штамм коронавируса.
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Ныне доминирующим в мире вариантом коронавируса является «дельта», однако параллельно с мутациями, которые развиваются у этого типа инфекции, появляются и другие штаммы коронавируса. Один из них получил название «мю».
– Мю-штамм был обнаружен давно, изначально в Колумбии. В исследованиях было показано, что он обладает достаточно эффективным способом ухода от вакцинального иммунитета. Но его не сравнивали напрямую с дельта-вирусом, – отметил Игорь Стома.
Врач добавил: «Пока за все время, что мю-штамм был выделен, он не смог занять нишу индийского варианта инфекции. Он не оказался более активным, чем «дельта». Конечно, он наблюдается, изучается. Но я бы не сказал, что это клинически значимый процесс на сегодняшний день».