Инфекционист рассказал, насколько опасен мю-штамм коронавируса

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Ныне доминирующим в мире вариантом коронавируса является «дельта», однако параллельно с мутациями, которые развиваются у этого типа инфекции, появляются и другие штаммы коронавируса. Один из них получил название «мю».отметил Игорь Стома.Врач добавил: