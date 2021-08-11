Инфекционист рассказал, каким представляется будущее коронавируса

Вакцинация нацелена взять процесс заболеваемости COVID-19 под контроль, но снизить ее до нуля вряд ли получится. Об этом сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков, слова которого передает РИА Новости.
«Задача вакцинации – не убить вирус, мы его никогда не уничтожим, он все равно останется. Мы проводим вакцинацию, чтобы не было тяжелых осложнений. Задача вакцинации – снизить количество заболевших одномоментно, чтобы можно было жить спокойно», – заявил медик.
При этом он подчеркнул, что вакцинация не означает полное избавление от вируса. По словам специалиста, тот все равно будет циркулировать в популяции, видоизменяясь.
Отвечая на вопрос, удастся ли достичь когда-нибудь элиминации вируса, Тимаков выразил уверенность, что полной – нет.
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