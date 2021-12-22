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  2. Инфекционист поставил точку в вопросе о возможности передачи коронавируса от животных к человеку

Инфекционист поставил точку в вопросе о возможности передачи коронавируса от животных к человеку

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Георгий Сапронов в эфире программы "О самом главном" заявил, что домашние животные не могут заразить коронавирусом человека.


– Кошки не являются переносчиками COVID-19. Животные болеют своими разновидностями коронавируса, поэтому передача от зверей к человеку невозможна, – обратил внимание Георгий Сапронов.

– Тот коронавирус, который есть у животных, и тот коронавирус, с которым сейчас столкнулось человечество, отличаются, – дополнил слова коллеги врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.

Напомним, что казахстанские ученые разработали субъединичную вакцину Naruvax-C19 (pets), которая предназначена для лечения кошек от коронавирусной инфекции. Как сообщил директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов, этот препарат в режиме двукратной иммунизации полностью безопасен для животных и обеспечивает их защиту от заражения.

Первую в мире вакцину против COVID-19 для животных, разработанную учеными Россельхознадзора, зарегистрировали в России. По словам заместителя руководителя надзорного ведомства Константина Савенкова, в клинических испытаниях препарата, стартовавших в октябре прошлого года, были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. 

Фото: pixabay.com
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