Врачи всегда говорят: любую болезнь проще предупредить, чем лечить. Особенно это актуально для коронавируса. О лучших доказанных методах профилактики COVID-19 в программе "О самом главном" рассказали российские врачи.
Первым делом медики назвали мытье рук. По мнению специалистов, для процедуры подойдет обычное кусковое или жидкое мыло.
Не менее важно в период пандемии носить маски. При этом, по словам врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Георгия Сапронова, медицинские защищают лучше, чем тряпочные.
– По всем исследованиям, когда два человека находятся рядом друг с другом, причем один из них болеет, вероятность заражения неболеющего составляет 5 процентов. А без маски чаще всего доходит до 100 процентов, – добавила врач, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко.
Социальная дистанция хотя и ставилась под сомнение некоторыми исследователями, все же защищает от COVID-19.
– Она очень важна, потому что вирус летит не так далеко. Социальная дистанция помогает снизить вероятность заражения, – отметил Георгий Сапронов.
Не стоит пренебрегать и обработкой полости рта:
– С вирусом мы встречаемся гораздо чаще, чем думаем. Если вдруг случилась ситуация, при которой COVID-19 попал в организм, но еще не смог вызвать заболевание, и на фоне этого человек понервничал или сильно переохладился, создаются условия для того, чтобы инфекция началась. Обработка полости рта и носа может предотвратить "раскрутку" вируса, который попал в дыхательные пути, – резюмировал медик.
Фото: pixabay.com
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Инфекционист перечислил доказанные методы профилактики коронавируса
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