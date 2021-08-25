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  2. Инфекционист объяснил, когда лучше прививаться от гриппа после вакцинации против COVID-19

Инфекционист объяснил, когда лучше прививаться от гриппа после вакцинации против COVID-19

Прививку от гриппа можно делать не менее чем через четыре недели после вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в эфире программы "О самом главном" сообщил инфекционист, клинический вирусолог, кандидат медицинских наук Георгий Викулов.


– Существуют рекомендации, согласно которым вакцинация от гриппа возможна не менее чем через четыре недели после прививки от коронавирусной инфекции. Однако только при условии, что у пациента нет признаков инфицирования и индивидуальных противопоказаний, – обратил внимание специалист.

Вирусолог также уточнил, что разрешение на вакцинацию должен дать доктор, поскольку всегда есть риск, что желающий привиться является бессимптомным носителем заболевания.

– Учитывая то, что сейчас вакцинация проводится в период продолжающейся пандемии, некоторым людям требуется дополнительное обследование перед прививкой,  – сказал Георгий Викулов.

Вместе с тем инфекционист добавил:

– Неудачи вакцинации связаны с тем, что люди делают прививку в инкубационный период COVID-19.
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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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