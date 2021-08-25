Инфекционист объяснил, когда лучше прививаться от гриппа после вакцинации против COVID-19

– обратил внимание специалист.Вирусолог также уточнил, что разрешение на вакцинацию должен дать доктор, поскольку всегда есть риск, что желающий привиться является бессимптомным носителем заболевания.– сказал Георгий Викулов.Вместе с тем инфекционист добавил: