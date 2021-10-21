Инфекционист – о прогнозах на течение пандемии коронавируса

Скриншот видео

Скриншот видео

Ныне доминирующим в мире вариантом коронавируса является «дельта». Ведущий программы Марат Марков уточнил: «Дельта» – это ведь более шустрый штамм, чем предыдущие?»ответил врач.согласился Игорь Стома. –Игорь Стома вернулся к вопросу о прогнозе Николая Крючкова:В связи с поднятой темой испанки Марат Марков уточнил: можно ли рассчитывать, что у пандемии коронавируса будет тот же сценарий, что и у гриппа в начале прошлого века?пояснил ректор ГГМУ.