Инфекционист – о прогнозах на течение пандемии коронавируса

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома в эфире программы «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ рассказал о прогнозах на течение пандемии COVID-19.
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Ныне доминирующим в мире вариантом коронавируса является «дельта». Ведущий программы Марат Марков уточнил: «Дельта» – это ведь более шустрый штамм, чем предыдущие?»
– Действительно, «дельта» принципиально отличается [от предыдущих вариантов вируса]. То, что сейчас наблюдается и в России, и в сопредельных с ней странах, – это в основном за счет доминирующего штамма «дельта», – ответил врач. – Если попытаться суммировать простым языком его характеристики, то выйдет практически олимпийский лозунг («Быстрее, выше, сильнее – вместе». – Прим. ред.). Инфекции, вызванные «дельтой», более сильные, быстрые. И наблюдаются часто у молодых. По сути, быстрее, моложе, сильнее.
– Российский иммунолог Николай Крючков спрогнозировал, что в России четвертая волна пандемии продлится до весны. Если взглянуть на белорусский график, он примерно коррелирует с российским. И видно, что на данный момент мы переживаем пик заболеваемости за всю историю пандемии. Получается, что мы в этом плане с российским партнером в тандеме?
– С сопредельными странами можно проследить определенные общие тенденции, – согласился Игорь Стома. – Но прогнозировать на долгосрочную перспективу – это достаточно неблагодарное дело. Мы видим, сколько грамотных эпидемиологов прогнозировали, рисовали кривые заболеваемости…
– То есть не изучено просто пока?
– Изучено, просто есть слишком много влияющих факторов. Это в том числе возможные факторы новых штаммов, которые появляются регулярно.
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Игорь Стома вернулся к вопросу о прогнозе Николая Крючкова:
– В отношении прогноза российского иммунолога – он не дает людям расслабиться. Это важный момент: пока ситуация непростая. В частности, в ноябре мы не сможем дать людям повода расслабиться и забыть об этой инфекции. Как правило, пандемия длится в районе двух-трех лет. И наиболее массовые случаи, которые были в истории (та же пандемия испанки 1918–1920 лет), как правило, проходили не в один и даже не в два сезона. До трех сезонов наблюдается [неблагополучная эпидемиологическая] ситуация, [развитие] которое может идти волнообразно.
В связи с поднятой темой испанки Марат Марков уточнил: можно ли рассчитывать, что у пандемии коронавируса будет тот же сценарий, что и у гриппа в начале прошлого века?
– Каждый вирус уникален, и SARS-CoV-2 отличается от вируса гриппа. Но в целом можно прогнозировать, что вирус будет захватывать новые ареалы, – пояснил ректор ГГМУ. – Жилплощадь для вируса – это человеческий организм. В начале пандемии мы видели, как он захватывал взрослых, стариков в первую очередь. Потом сместился на трудоспособное население и по кирпичику захватывал новые области для своей жизни. Сейчас мы видим, что зачастую болеют молодые здоровые люди. Поэтому прогнозы на тему, что будет в 2022-м, не всегда надежны. Я предпочитаю планировать на краткосрочный период. Хочу подчеркнуть: дабы на уровне семьи или отдельного человека вообще что-то планировать, первое, что нужно сделать, – вакцинироваться.