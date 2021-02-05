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  2. Инфекционист Карпов: почетно, когда за тобой идут специалисты, порой более подготовленные, чем ты сам

Инфекционист Карпов: почетно, когда за тобой идут специалисты, порой более подготовленные, чем ты сам

Такое мнение в беседе с корреспондентом sb.by по итогам церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора, прошедшей сегодня во Дворце Независимости, высказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Игорь Карпов, выступивший научным консультантом получившего сегодня ученую степень доктора медицинских наук инфекциониста Дмитрия Данилова. Профессор Карпов первым делом отметил: отношения между будущим докторантом и его научным консультантом можно охарактеризовать как профессиональное товарищество.


 Очень почетно, когда за тобой идут специалисты, иногда более подготовленные в каких-то отраслях, чем ты сам, – высказал мнение он. – Это наша цель: дать дорогу максимальному количеству людей, за которых не стыдно и которые работают в клинической практике и в науке, причем работают достойно.

Дмитрия Данилова Игорь Карпов охарактеризовал как прекрасного в своей области специалиста:

 Его работа лежит в практико-ориентированной области – он занимается вирусными гепатитами. И чем больше будет таких подготовленных людей, тем лучше. Поэтому отношение к своим ученикам только поначалу носит покровительствующий оттенок. А дальше как минимум это коллегиальные отношения, которые ведут к взаимному стимулированию дальнейшего развития  как ученика, так и его научного руководителя.

Фото: БЕЛТА
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