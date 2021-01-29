Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень» и зона особого развития «Мариэль» (Республика Куба) подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом корреспонденту sb.by сообщили в белорусской дипломатической миссии.
В онлайн-подписании меморандума принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Куба Александр Александров.
«Документ призван создавать благоприятные условия для сближения предпринимательских кругов обеих стран и стимулировать развитие деловой активности в «Великом камне» и в зоне «Мариэль», – рассказали в белорусском посольстве.
В индустриальном парке «Великий камень» отметили, что меморандум направлен на развитие сотрудничества в области привлечения инвестиций, укрепление связей между деловыми кругами Беларуси и Кубы, а также предусматривает информационное взаимодействие.
Зона особого развития «Мариэль» распложена в 45 км от Гаваны и сегодня насчитывает 55 резидентов из 11 стран. Приоритетными направлениями ее деятельности являются электроника, логистика, фармацевтика, энергетика, а также финансовая и банковская отрасли.
Фото: БЕЛТА
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Индустриальный парк «Великий камень» и зона особого развития «Мариэль» будут сотрудничать в привлечении инвестиций
Индустриальный парк «Великий камень» и зона особого развития «Мариэль» будут сотрудничать в области привлечения инвестиций
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