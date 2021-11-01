Индонезия одобрила вакцинацию детей против коронавируса препаратом Sinovac

Газета Jakarta Globe уточнила, что ранее в стране разрешалось прививать против COVID-19 только детей от 12 лет.отметилУточняется, что одобрение было получено после двух успешных фаз клинических испытаний, которые показали уровень иммуногенности в 96%.Индонезия начала прививочную кампанию 13 января, за это время введены по меньшей мере 194 миллионов доз препарата, 74 миллиона людей прошли полный курс вакцинации.Согласно данным министерства здравоохранения, как минимум 26 миллионов детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну прививку.