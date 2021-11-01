Индонезия одобрила вакцинацию детей против коронавируса препаратом Sinovac

Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами Индонезии одобрило 1 ноября применение китайского препарата Sinovac против коронавирусной инфекции, производимой Sinovac Biotech, для детей в возрасте от 6 лет, передает РИА Новости.
Газета Jakarta Globe уточнила, что ранее в стране разрешалось прививать против COVID-19 только детей от 12 лет.
– Пандемия далека от завершения, и мы должны продолжить вакцинацию от COVID-19. Я считаю, что дети относятся к уязвимой группе населения, и мы можем начать прививать детей от 6 лет и старше, – отметил глава управления Пенни Лукито.
Уточняется, что одобрение было получено после двух успешных фаз клинических испытаний, которые показали уровень иммуногенности в 96%.
Индонезия начала прививочную кампанию 13 января, за это время введены по меньшей мере 194 миллионов доз препарата, 74 миллиона людей прошли полный курс вакцинации.
Согласно данным министерства здравоохранения, как минимум 26 миллионов детей в возрасте от 12 до 17 лет получили хотя бы одну прививку.