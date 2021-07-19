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  2. Индийские вакцины от коронавируса вдвое снизили количество смертей от дельта-варианта

Индийские вакцины от коронавируса вдвое снизили количество смертей от дельта-варианта

Индийские врачи установили, что полный курс вакцинации препаратами Covaxin и CoviShield снижает шанс тяжелой формы заболевания и смерти зараженных дельта-вариантом SARS-CoV-2 примерно в два раза, передает ТАСС.


Дельта-вариантом является одна из новых разновидностей коронавирусной инфекции нового типа, которую выявили в Индии осенью 2020 года. Существует мнение, что люди более уязвимы перед этой мутацией, к тому она распространяется быстрее иных штаммов.

Есть препараты, которые разработаны на основе первоначальных вариантов SARS-CoV-2, поэтому исследователи пытаются понять, насколько данные вакцины эффективны против новых мутаций. Индийские медики под руководством Картика Таллапаки из Центра клеточной и молекулярной биологии провели подобное исследование для широко используемых в стране лекарств Covaxin и CoviShield и дельта-штамма COVID-19.

В эксперименте принимали участие около 1,1 тыс. жителей Хайдарабада, которые в конце апреля – мае текущего года заразились дельта-вариантом инфекции. Примерно половина из них получила одну или обе дозы вакцины, остальные привиты не были.

Исследователи установили, что оба препарата положительно сказались на здоровье пациентов. Вакцинированные двумя дозами индийцы попадали в медучреждения примерно в два раза реже невакцинированных. Число летальных исходов от COVID-19 делилось примерно в той же пропорции. Среди тех, кто получил всего одну дозу Covaxin или CoviShield, такой закономерности медики не наблюдали.

Все это, по мнению ученых, говорит, что оба препарата препятствуют распространению инфекции и помогают людям с дельта-вариантом SARS-CoV-2 легче переносить коронавирус.

Отмечается, что статью врачей не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, поэтому к выводам из нее и подобных материалов необходимо относиться осторожно.
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Фото: РЕЙТЕР
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