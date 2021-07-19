Индийские вакцины от коронавируса вдвое снизили количество смертей от дельта-варианта

Дельта-вариантом является одна из новых разновидностей коронавирусной инфекции нового типа, которую выявили в Индии осенью 2020 года. Существует мнение, что люди более уязвимы перед этой мутацией, к тому она распространяется быстрее иных штаммов.Есть препараты, которые разработаны на основе первоначальных вариантов SARS-CoV-2, поэтому исследователи пытаются понять, насколько данные вакцины эффективны против новых мутаций. Индийские медики под руководством Картика Таллапаки из Центра клеточной и молекулярной биологии провели подобное исследование для широко используемых в стране лекарств Covaxin и CoviShield и дельта-штамма COVID-19.В эксперименте принимали участие около 1,1 тыс. жителей Хайдарабада, которые в конце апреля – мае текущего года заразились дельта-вариантом инфекции. Примерно половина из них получила одну или обе дозы вакцины, остальные привиты не были.Исследователи установили, что оба препарата положительно сказались на здоровье пациентов. Вакцинированные двумя дозами индийцы попадали в медучреждения примерно в два раза реже невакцинированных. Число летальных исходов от COVID-19 делилось примерно в той же пропорции. Среди тех, кто получил всего одну дозу Covaxin или CoviShield, такой закономерности медики не наблюдали.Все это, по мнению ученых, говорит, что оба препарата препятствуют распространению инфекции и помогают людям с дельта-вариантом SARS-CoV-2 легче переносить коронавирус.Отмечается, что статью врачей не рецензировали независимые эксперты и не проверяли редакторы научных журналов, поэтому к выводам из нее и подобных материалов необходимо относиться осторожно.