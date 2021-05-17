Индия зафиксировала наименьший прирост случаев COVID-19 за месяц

Индия по-прежнему занимает 2-е место по числу зарегистрированных случаев COVID-19.По последним данным минздрава, общее число заболевших COVID людей в стране превысило 24,9 миллиона. При этом выздоровели более 21,1 миллиона, умерли более 274 тысяч человек, лечение проходят 3,5 миллиона человек.Рост числа заболевших в Индии не прекращается с середины февраля, с 21 апреля он ежедневно составлял более 300 тысяч человек в сутки и пять раз превысил отметку в 400 тысяч.По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра: за минувшие сутки там выявлены 34,3 тысячи заболевших, всего в штате медпомощь получают более 470 тысяч человек.Также отмечается рост числа вакцинированных от коронавируса – вакцину от COVID получили более 182 миллионов человек, или почти 13% населения страны.