Индия видит в сотрудничестве с Витебской областью хорошие перспективы – посол

С двухдневным визитом в Витебске находится Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Республике Беларусь Алок Ранджан Джа. Сегодня состоялась их деловая встреча с председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым. В ходе общения были определены и озвучены основные направления взаимовыгодного сотрудничества.

У северного региона с Индией давнее плодотворное партнерство. За прошлый год товарооборот составил 16,4 миллиона долларов, из них экспорт – 6 миллионов, импорт – 10 миллионов. За январь – июль товарооборот – 8 миллионов долларов. Экспорт – 3,4 миллиона долларов, импорт – 4,5 миллиона. Такие цифры озвучил глава Витебской области Николай Шерстнев:

– Конечно, хотелось бы еще более тесного взаимодействия. На протяжении долгих лет между Витебщиной и Индией сложились не только дружеские, но и коммерческие отношения в отдельных направлениях. В частности, в торговле. Например, зарубежные партнеры заинтересованы в нашей продукцией нефтехимического профиля. Но больше всего радует, что мы уверенно более 20 лет работаем с Индией в сфере образования. Прекрасный пример – Витебский медуниверситет, удостоенный ордена Дружбы народов. В этом плане также есть перспективы.

Николай Николаевич выделил, что регион заинтересован в увеличении числа индийских студентов и аспирантов, в том числе за счет привлечения Витебской академии ветеринарной медицины, а также в Полоцкого государственного университета, где готовят специалистов в сфере нефтехимии. Также в области создана хорошая учебная база для подготовки специалистов в сфере машиностроения, строительства, экологии, обработки текстильных материалов.

Основная экспортная продукция индийского направления – это стеклоткани, волокно акриловое завода «Полимир». Есть перспективы поставки в Индию водоочистного оборудования, дверей из массива сосны и ели, паркета, льняных тканей, металлообрабатывающих станков, мониторов и спецтехники конструкторского бюро «Дисплей», кондитерских изделий «Витьба»… В свою очередь, из Индии в северный регион импортируют лекарственные средства и химические кислоты, а также нити, пряжу, фрукты, орехи. На территории Витебской области зарегистрировано три предприятия с индийским капиталом, сферами деятельности которых являются: оптовая торговля фармацевтическими, ветеринарными, медицинскими товарами, услуги по общественному питанию, розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами.

Господин Алок Ранджан Джа признался, что это его первый визит в Витебск:

– Мало того, это моя первая подобная встреча вне Минска. Прежде всего я приехал с официальным визитом к администрации Витебска и Витебской области. И, конечно же, для того, чтобы продвигать наши связи не только в сфере торговли, коммерции, но также культуры.

Какие векторы сотрудничества кажутся Индии наиболее привлекательными? По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла, это все же сфера торговли и коммерции. Витебск известен своей экономической ролью в жизни Беларуси, добавил Алок Ранджан Джа:

– И это позволяет развивать экономическое сотрудничество между нашими странами. Второе интересное нам направление – культура. Витебск называют культурным центром страны. В течение года здесь проводят не только «Славянский базар», но и множество других культурных международных событий, в которых Индия может принять участие.

Уже завтра посол Индии встретится с руководством администрации и резидентами свободной экономической зоны «Витебск», посетит Витебский государственный медуниверситет. Также состоится рабочая встреча в Витебском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты.

Naumova@sb.by