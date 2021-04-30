Индия установила новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Согласно информации минздрава Индии, в настоящий момент страна находится на втором месте в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения COVID-19. Всего в государстве выявили более 18,7 миллиона случаев коронавируса. Вылечились свыше 15,3 миллиона человек, умерли от COVID-19 и сопутствующих заболеваний 208 тысяч граждан.Рост количества зараженных в Индии наблюдается с середины февраля текущего года, в результате чего число лечащихся от коронавирусной инфекции увеличилось до более чем 3,1 миллиона.Вместе с тем в минздраве подчеркнули, что вакцину от коронавируса в Индии получили более 152 миллионов человек, только за последние сутки число привитых увеличилось на 2,2 миллиона.