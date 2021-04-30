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Индия установила новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в Индии выявили 386 452 случая заражения коронавирусной инфекцией. Показатель стал максимальным с начала пандемии, передает РИА Новости.


Согласно информации минздрава Индии, в настоящий момент страна находится на втором месте в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения COVID-19. Всего в государстве выявили более 18,7 миллиона случаев коронавируса. Вылечились свыше 15,3 миллиона человек, умерли от COVID-19 и сопутствующих заболеваний 208 тысяч граждан.

Рост количества зараженных в Индии наблюдается с середины февраля текущего года, в результате чего число лечащихся от коронавирусной инфекции увеличилось до более чем 3,1 миллиона.

Вместе с тем в минздраве подчеркнули, что вакцину от коронавируса в Индии получили более 152 миллионов человек, только за последние сутки число привитых увеличилось на 2,2 миллиона.
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Фото: РЕЙТЕР
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